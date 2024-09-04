Кулеба сам написав заяву про відставку.

Верховна Рада сьогодні не голосувала за звільнення Дмитра Кулеби з посади міністра закордонних справ.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Він зазначив, що, ймовірно, не було необхідних 226 голосів за відставку, тому питання відклали.

"На Кулебі щось пішло не так…. Зупинили розгляд і оголосили перерву…. Проти виступили "слуги" (йдеться про нардепів із фракції "Слуга народу" - УНІАН), які розуміли що він провалиться", - написав Железняк.

Відео дня

Він зазначив, що таким чином, Кулеба поки залишається на посаді міністра закордонних справ.

Нагадаємо, сьогодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у соцмережі повідомив, що до парламенту надійшла заява від міністра закордонних справ Кулеби про відставку. Заява датована 4 вересням 2024 року. Спікер парламенту додав, що заяву буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Серед кандидатів на посаду керівника МЗС - перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга. Кандидатуру керівника МЗС має пропонувати не парламентська коаліція, а, відповідно до законодавства, президент України.

Скандал з Польщею через Кулебу

Нещодавно виник скандал з Польщею через висловлювання Кулеби щодо "акції Вісла", зокрема, що події відбувалися на тогочасних "українських територях". Польські політики надзвичайно гостро відреагували на слова українського міністра.

Вас також можуть зацікавити новини: