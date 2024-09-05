Зокрема, Матвія Бідного пропонують призначити міністром молоді та спорту України.

До Верховної Ради України за пропозицією фракції "Слуга народу" надійшли подання премʼєр-міністра про призначення нових кандидатур на посади у Кабінеті міністрів. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Так, Ольгу Стефанішину пропонують призначити віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України. Крім того, мельничук повідомив про подання про призначення:

Олексія Кулеби – віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України.

– віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України. Віталія Коваля – міністром аграрної політики та продовольства України.

– міністром аграрної політики та продовольства України. Матвія Бідного – міністром молоді та спорту України.

– міністром молоді та спорту України. Світлани Гринчук – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.

– міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Наталії Калмикової – міністром у справах ветеранів України.

– міністром у справах ветеранів України. Германа Сметаніна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Також надійшло подання про призначення Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

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Кадрові зміни в українській владі

Президент України Володимир Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в уряді за часів повномасштабної війни. Напередодні низка міністрів написали заяви про відставку. Серед них, зокрема, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Крім того, заяву про відставку написала і віцепрем’єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що до парламенту надійшла заява про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

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