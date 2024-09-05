До Верховної Ради України за пропозицією фракції "Слуга народу" надійшли подання премʼєр-міністра про призначення нових кандидатур на посади у Кабінеті міністрів. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.
Так, Ольгу Стефанішину пропонують призначити віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністром юстиції України. Крім того, мельничук повідомив про подання про призначення:
- Олексія Кулеби – віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України.
- Віталія Коваля – міністром аграрної політики та продовольства України.
- Матвія Бідного – міністром молоді та спорту України.
- Світлани Гринчук – міністром захисту довкілля та природних ресурсів України.
- Наталії Калмикової – міністром у справах ветеранів України.
- Германа Сметаніна – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.
Також надійшло подання про призначення Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.
Кадрові зміни в українській владі
Президент України Володимир Зеленський проводить найбільші кадрові зміни в уряді за часів повномасштабної війни. Напередодні низка міністрів написали заяви про відставку. Серед них, зокрема, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.
Крім того, заяву про відставку написала і віцепрем’єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомляв, що до парламенту надійшла заява про відставку від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.