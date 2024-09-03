Цю посаду вона займала з листопада 2021 року.

Віцепрем’єр-міністерка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук подала заяву у відставку. Про це чиновниця повідомила у своєму телеграм-каналі.

"Перезавантаження. Після майже трьох років в Уряді, сьогодні подала заяву про відставку. Дякую Президенту за довіру! Дякую Премʼєру та членам Уряду за співпрацю! Дякую народним депутатам за підтримку! Дякую команді Мінреінтеграції за працю та відданість справі! Служу Українському народові!" – написала вона.

Цю посаду вона займала з листопада 2021 року.

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Тим часом спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що до Верховної Ради України надійшла заява Верещук про відставку. Її буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

Кадрові зміни у владі: інші гучні відставки

Окрім Верещук, заяву про відставку з посади написала віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Раніше спікер ВРУ Руслан Стефанчук заявив, що заяви про відставку також подали міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін, міністр юстиції Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Крім того, Володмир Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

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