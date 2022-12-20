Як запевняє глава МЗС, на зустрічі, яка відбулася напередодні, нічого драматичного для України не сталося.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка критичні для України рішення не ухвалювалися.

"Зустріч Путіна і Лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якісь критичні рішення. Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил. По суті, можемо говорити, що вже низка об'єктів військової інфраструктури Білорусі і певна частина її військової інфраструктури загалом перебуває під контролем Російської Федерації, і білоруські військові фактично усунені від впливу на ці процеси", - сказав Кулеба під час онлайн-брифінгу.

Водночас, як запевняє глава МЗС, "нічого драматичного, принаймні з того, що нам відомо наразі, на цій зустрічі не відбулося".

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Також він сказав, що "наскільки відомо, незабаром планується ще одна зустріч Путіна і Лукашенка".

"Що б не відбувалось, ми вже навчені, ми вже биті, і маємо життєвий досвід, тому ми готові до будь-яких сценаріїв. Про що б там вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова", - заявив Кулеба.

Зустріч Путіна і Лукашенка в Білорусі 19 грудня

18 грудня командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що Путін їде на зустріч із Лукашенком для більш широкого залучення білоруської армії у війні проти України.

19 грудня у Мінську відбулася зустріч Лукашенка і Путіна.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що під час візиту до Мінська російський диктатор Володимир Путін тиснув на Олександра Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України.

Аналітик Інституту вивчення війни зазначили, що Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.