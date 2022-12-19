Путін закликав Лукашенка збільшити товарообіг і розвивати атомну енергетику та співпрацю в космосі.

Президент РФ Володимир Путін вперше за 3 роки прилетів в Білорусь для переговорів з Олександром Лукашенком "щодо військових питань".

Путін і Лукашенко на відкритій частині переговорів зробили ряд заяв.

Заяви Путіна:

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Білорусь - не тільки добрий сусід, а й союзник, тому всі економічні питання вирішуються, виходячи з цього.

РФ готова і далі розвивати атомні проекти в Білорусії, науку, готувати кадри.

Економіка - пріоритет у розвитку відносин Росії та Білорусі.

Також Путін закликав Лукашенка збільшити товарообіг і розвивати співпрацю в космосі.

У свою чергу Лукашенко заявив, що Білорусь і РФ, незважаючи на "деякі шорсткості", знаходять відповіді на всі загрози. Лукашенко назвав пріоритетом РФ і Білорусь вирішення "чутливих економічних питань", які допоможуть забезпечити добробут населення.

Візит Путіна до Білорусі: що відомо

Раніше сьогодні літак з російським диктатором Володимиром Путіним на борту увійшов у повітряний простір Білорусі. Також до Білорусі прилетів Міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

На думку радника глави офісу президента Володимира Зеленського Михайла Подоляка, президент РФ підштовхуватиме Лукашенка до наступу на Україну.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін під час візиту до Мінська має намір чинити тиск на колегу з Білорусі Олександра Лукашенка з метою домогтися поступок по інтеграції двох країн.