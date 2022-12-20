Аналітики відзначили, що після зустрічі Лукашенка та Путіна не було публічних заяв щодо війни в Україні.

Безпосередня участь Білорусі у війні проти України малоймовірна. Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

Аналітик Інституту вивчення війни зазначили, що президенти країн утрималися від обговорення війни в Україні. При цьому в Мінську заявили, що нібито зіткнулися з "західною загрозою". У свою чергу Путін запропонував розглянути можливість навчання білоруських льотчиків застосуванню "боєприпасів зі спеціальними боєголовками".

"Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу і НАТО, намагаючись уникнути участі в російському вторгненні в Україну. Президент Білорусі також використовував подібні натяки на можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті заявленої агресії заходу", - йдеться в повідомленні.

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При цьому Лукашенко заявив, що Москва надасть комплекси ППО С-400 та комплекси "Іскандер". За словами президента РФ, сторони також обговорювали формування оборонного простору. У зв'язку з цим аналітики прийшли до висновку, що Лукашенко не пішов на втягування Білорусі у війну проти України, тому що в цьому випадку йому довелося б змінити риторику.

Візит Путіна до Мінська - що відомо

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за кілька років прибув до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що, ймовірно, це спроба Путіна створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України. Крім того, не виключалася можливість і настання з боку Білорусі.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов вважавши, що під час свого візиту Путін тиснув на Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну проти України, але в Мінську не хочуть воювати.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 00:59 (23:59 за Києвом) з Національного аеропорту "Мінськ" вилетів літак Путина.

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