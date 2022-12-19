Путін вимагає втручання Білорусі у війну з Україною.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що під час візиту до Мінська російський диктатор Володимир Путін тиснув на Олександра Лукашенка, аби той дозволив направити білоруські війська на війну проти України.

Як Данілов зазначив в ефірі національного телемарафону, ні Лукашенко, ні білоруський народ не мають великого бажання вступати у війну проти України.

"Путін вимагає безпосереднього втручання Білорусі у війну з нашою країною. Великого бажання, наскільки ми розуміємо, наскільки володіємо інформацією, ані в Лукашенка, ані в його громадян немає. Але росіяни зараз робитимуть усе можливе і неможливе, щоб змусити Лукашенка брати в цьому участь. Яке рішення буде ухвалено, ми побачимо найближчим часом", – наголосив Данілов.

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Водночас він запевнив, що Україна готується до будь-якого розвитку подій.

Візит Путіна до Білорусі

У понеділок, 19 грудня 2022 року, президент РФ Володимир Путін вперше за декілька років прилетів до Білорусі, аби зустрітися з Олександром Лукашенком.

В Інституті вивчення війни припустили, що нова зустріч Путіна з Лукашенком, імовірно, є частиною зусиль супротивника, спрямованих на створення інформаційних умов для нового етапу війни проти України. Крім того, це може бути передвісником нових наступальних операцій проти української держави.

Примітно, що в день візита Путіна закінчилася перевірка бойової готовності армії Білорусі. Заходи проводилися за дорученням Олександра Лукашенка.

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