Роками Захід ігнорував застереження України щодо Росії, і це зрештою призвело до повномасштабної війни.

Заклики до укладення негайного миру з Росією, що лунають із Заходу, не враховують думку та занепокоєння українців. В минулому Захід вже припускався такої ж помилки, і вона була фатальною.

Про це йдеться в авторській статті очільника МЗС України Дмитра Кулеби для американського видання Foreign Affairs.

"Жодна країна в світі не прагне миру більше, ніж Україна. Ми не хочемо затяжної війни — це Путін її хоче. У нас є чітке бачення шляху до миру, викладене у Формулі миру з десяти пунктів, яку запропонував Президент Володимир Зеленський. І саме Україна платить найвищу ціну за цю війну", – наголошує міністр.

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Кулеба наводить результати соціологічних опитувань, які свідчать що 80% українців відкидають можливість територіальних поступок Росії і що більшість готові терпіти кілька років війни заради перемоги.

"Західні аналітики, які закликають Україну погодитися на негайне припинення вогню чи невигідні умови, просто нехтують думками українців. Протягом багатьох років політики та експерти в Європі та Сполучених Штатах не слухали попередження українців про те, що ані дипломатія, ані "business as usual" (співпраця, як звичайно) з Росією більше не можливі. Лише повномасштабне вторгнення, грандіозні руйнування та страждання змусили їх визнати, що Україна була права. Не треба знову потрапляти у цю пастку", – закликає Кулеба.

Голова української дипломатії застерігає, що згода прийняти територіальні зазіхання Путіна стане для нього винагородою за агресію і зрештою дорого обійдеться не лише Україні, але також Сполученим Штатам, їхнім союзникам та всій глобальній архітектурі безпеки загалом.

Варіанти закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, американський експерт вважає, що повна воєнна перемога Росії із встановленням власного маріонеткового уряду в Києві для Кремля буде значно гіршим варіантом закінчення війни, аніж умовна "бойова нічия" із рівноправною мирною угодою. На його думку, це лише додасть Кремлю проблем.

Інший експерт попереджає, що в разі воєнної перемоги Росії в Україні на решту світу чекають темні часи, а для США це означатиме втрату світового лідерства. Світ, у якому Путін здобуває перемогу в Україні, — це світ, де вплив США у світі зменшується, де Іран і Північна Корея набирають сміливості, де Китай домінує в Індо-Тихоокеанському регіоні, де Близький Схід стає більш нестабільним і де розповсюдження ядерної зброї набирає обертів.

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