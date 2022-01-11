Президент Франції також зазначив, що підтримує ініціативи Зеленського щодо проведення зустрічі в нормандському форматі.

Президент Франції Еммануель Макрон привітав можливість залучити США до переговорів у нормандському форматі.

Про це Макрон заявив під час прес-конференції за підсумками зустрічі із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, передають Euronews і Укрінформ.

Макрон підкреслив, що Європа від початку присутня в конфлікті на сході України через Мінські угоди та "нормандський формат", у якому Франція виступає гарантом разом із Німеччиною та надає регулярні звіти у Раді Європи.

"Нормандський формат залишається дієвим, це відповідна платформа для вирішення кризи в Україні. У цьому контексті участь США у цьому процесі є добрим знаком, який ми маємо вітати", - сказав президент Франції.

За його словами, переговори між США та Росією щодо України є не лише питанням колективної безпеки між двома державами, і "це добре".

"Ми не маємо заважати цьому діалогу або критикувати його, тому що він доповнює зусилля Європи, яка представлена нормандським форматом через участь Німеччини й Франції", - сказав Макрон.

Він також зазначив, що підтримує ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо проведення зустрічі в нормандському форматі.

Читайте такожУ США вказали на складнощі у переговорах з РФ: у Москві продовжили "гнути своє"

Як повідомляв УНІАН, раніше на спільній прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн президент Франції Еммануель Макрон заявив, що разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пропонує провести зустріч у "нормандському форматі".

За словами Макрона, він і Шольц вже запропонували президентові Росії Володимиру Путіну провести нову зустріч у "нормандському форматі". Вона може відбутися "найближчими тижнями".

Улітку 2021 року президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до переговорів долучиться й Вашингтон.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

Вас також можуть зацікавити новини: