Президент хоче, аби США допомогли припинити війну на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою в рамках Конференції з питань реформ в Україні "Сильна Україна у сильнішій європейській та євроатлантичній родині", яка проходить у Вільнюсі (Литва).

"Я виступав за те, щоб приєдналися країни, потужні геополітичні гравці, які можуть вплинути на Росію... Тому я виступав за розширення нормандського формату. Дійсно, це може бути інший формат, щоб не ламати домовленості всередині нормандського формату. Це може бути ще один паралельний формат. Але мені здається, від кількості форматів якість не змінюється... Я дійсно хотів би, щоб потужність США допомогла Україні в завершенні цієї трагедії в центрі Європи в ХХІ столітті", - заявив глава держави.

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Напередодні повідомлялось, що члени політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу покинули засідання після того, як росіяни покликали туди представницю ОРДЛО Майю Пирогову, засуджену за тероризм.

Про це розповів член підгрупи Сергій Гармаш. За його словами, на засіданні дебютувала новий модератор від ОБСЄ Сільвія Берман. Вона не зовсім ще увійшла в курс справи, і цим скористалися росіяни.

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Автор: Леся Лещенко