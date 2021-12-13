За словами українського дипломата, довіра до Росії зараз майже повністю знищена.

У Німеччині сумніваються, що новому уряду вдасться реанімувати "нормандський формат".

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише Zn.ua.

За його словами, у Берліні усвідомлюють, що подальші переговори будуть складнішими на тлі того, що Росія почала відвертий шантаж і зайняла позицію, що вона нібито не сторона конфлікту. Тому, зазначає Мельник, Москва не збирається повертатися за стіл переговорів.

"Мені здається, що у Берліні все ж існують сумніви в тому, що новому уряду вдасться цей формат дійсно реанімувати. Йдеться саме про повну реанімацію Норманді, про відновлення хоч якоїсь довіри до Росії. Тому що довіра зараз майже повністю знищена", - сказав дипломат.

Мельник зазначив, що екс-канцлер Німеччини Ангела Меркель постійно телефонувала президенту РФ Володимиру Путіну, і якщо на початку вона була схильна довіряти його словам, то з часом глава Кремля перестав виконувати будь-які обіцянки і втратив довіру.

На думку українського дипломата, лакмусом для подальшого існування "нормандського формату" стане спроможність нового канцлера Олафа Шольца на початку роботи скликати у Берліні нормандський саміт.

"Якщо ж цього не станеться, якщо і надалі буде тривати імітація справжнього переговорного процесу, лише формальне виконання посередницьких функцій, то дуже швидко стане зрозуміло, що буде і з "Мінськом", і з Норманді, бо ці два процеси неможливо відділити один від одного", - вважає Мельник.

Посол також нагадав, що в коаліційній угоді нового уряду Німеччини немає згадки про нормандський формат.

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"На наші прямі запитання, що ж це означає, ми отримали відповіді, мовляв, Норманді – це дещо само собою зрозуміле, формат, щодо якого, мовляв, існує консенсус трьох партій, тому його і не згадували", - сказав Мельник.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" по Донбасу відбулася в Парижі у грудні 2019 року. Після цього новий саміт планувалося провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Як раніше повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде перемовини, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

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Автор: Олександр Топчій