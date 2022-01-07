Вона може відбутися "найближчими тижнями".

На спільній прес-конференції з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн президент Франція Еммануель Макрон заявив, що разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцем пропонує провести зустріч у "нормандському форматі".

Трансляція прес-конференція велася на мультимедійному порталі ЄС.

Читайте такожРФ намагається відсторонити ЄС від переговорів щодо України-голова МЗС ФранціїУрсула фон дер Ляєн і Еммануель Макрон закликали припинити насильство в Казахстані і анонсували нові переговори з Володимиром Путіним. Коло питань широке, входить до нього і Україна.

За словами Макрона, він і канцлер Німеччини Олаф Шольц вже запропонували президентові Росії Володимиру Путіну провести нову зустріч у "нормандському форматі". Вона може відбутися "найближчими тижнями".

У четвер, 6 січня, заступник глави Адміністрації президента РФ Дмитро Козак провів переговори із зовнішньополітичними радниками лідерів Німеччини та Франції Єнсом Плетнером і Еммануелем Бонном. Переговори стосувалися ситуації на сході України, проте українських представників на зустрічі не було.

Нормандський формат: що це

Нормандський формат - тип зустрічей у чотиристоронньому форматі (Україна - Німеччина - Франція - Росія), де обговорюються питання про російську збройну агресію проти України.

Назва формату походить від зустрічі глав цих чотирьох держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року, в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

Останній саміт "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція і РФ) щодо Донбасу відбувся в Парижі в грудні 2019 року. Після цього новий саміт планували провести в Берліні, але він так і не відбувся.

У січні 2021 року в Берліні пройшли переговори радників лідерів "нормандської четвірки". Українська сторона акцентувала на питаннях безпеки і на посиленні цієї складової домовленостей.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував можливість розширення "нормандського формату" для врегулювання ситуації на Донбасі. Він вказав, що хотів би, щоб США приєдналися до переговорів.

Глава ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна веде переговори, щоб зустріч "нормандської четвірки" відбулася до завершення каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Вас також можуть зацікавити новини: