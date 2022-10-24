Мир в Україні можливий, але таке рішення повинен ухвалювати Київ.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на форумі "Заклик до миру" в Римі, пише Le Figaro.
Французький лідер наголосив, що "мир можливий" тоді, коли українці "так вирішать".
"Тож не дозволимо сьогодні, щоб Росія захопила мир силою", – наголосив він.
За його словами, Захід допомагає Україні зброєю, "щоб у певний момент український народ зміг обрати мир на тих умовах, які вирішив він".
"Мир буде створено з ворогом за столом переговорів", – зазначив Макрон.
Раніше на саміті ЄС у Брюсселі Макрон публічно закликав Україну та Росію повернутися до переговорного процесу "якнайшвидше".
Позиція Макрона щодо війни в Україні
Президента Франції Макрона часто критикували за те, що він продовжує телефонувати російському диктатору Путіну. Крім того, він зробив кілька скандальних заяв щодо війни в Україні.
Зокрема, нещодавно французький лідер заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.
"Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні", - заявив Макрон.
При цьому лідер Франції наголосив, що про ризики ядерного удару по Україні недобре говорити надто багато, додавши, що "стримування працює".
Макрона розкритикував екс-президент Франції Франсуа Олланд. За його словами, французький лідер порушив надійність ядерного стримування.
Віце-президент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати французького парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледь не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.