Фрацузький лідер виключий такий сценарій.

Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон у прямому ефірі France 2.

"Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні", - заявив Макрон.

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При цьому лідер Франції наголосив, що про ризики ядерного удару по Україні недобре говорити надто багато, додавши, що "стримування працює".

"РФ має ядерну зброю. Так само, як і Франція. Наша доктрина з цього питання є чіткою. Стримування працює. Чим менше ми про це говоримо, тим менше ми роздмухуємо загрозу і тим більше до нас довіри. Занадто багато людей говорять про це", - додав він.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. У цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю в разі посягання на свою територію.

Однак результатів псевдореферендумов світ не визнає, А США і союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати захоплені Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж швидше свідчить про непросте становище, в якому опинилася армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці припускають, що РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін на це зважиться.

Загалом, на думку Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: уздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Однак жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ в нинішньому стані просто не здатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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