43 цивільних мешканців регіону перебувають у полоні, а доля інших невідома.

Лише за офіційними даними, під час окупації Київської області загарбники незаконно вивезли на територію Білорусі та Російської Федерації 147 мирних українців.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram.

Він зазначив, що 43 цивільних мешканця регіону перебувають у полоні, а доля інших невідома.

Відео дня

"Депортація та викрадення людей – ще один злочин рашистів над мирними українцями, про який повинен знати весь світ", - сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що поспілкувався з журналісткою проекту "Знайти своїх з Катериною Осадчою" телеканалу "1+1", що допомагає розшукати людей, яких примусово вивезли окупанти.

Кулеба впевнений, що фіксація та розголос цих історій допоможуть повернути додому українців та розповісти світові про варварство та нелюдське обличчя країни-терориста.

Росія краде та незаконно вивозить українців

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти постійно примусово депортують українців з тимчасово захоплених територій. Окрім цього, рашисти викрадають дітей. Останнім часом на окупованих територіях области почастішали випадки викрадення мешканців. Станом на 12 жовтня було відомо, що росіяни вивезли з Запорізької області щонайменше 529 людей.

На півдні окупанти намагаються обманом змусити людей виїжджати з лівого берега. Це вони роблять не просто так. На Херсонщині окупанти намагаються прикрити цивільним населенням переміщення своєї техніки поромними переправами.

Сьогодні мер Енергодара поділився тривожними новинами про вивезених в РФ дітей. Маленькі українці стали заручниками росіян. Газета NYT навела нові свідчення про депортацію дітей у РФ. Деякі з маленьких українців, яких окупанти вивозили у Росію, розповіли журналістці, що їх вивозили силою.

Вас також можуть зацікавити новини: