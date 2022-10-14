Французького лідера критикують впливові світові політики.

Президент Франції Еммануель Макрон потрапив у скандал після того, як розкрив відповідь його країни на можливий ядерний удар РФ по Україні.

Про це пише Politico.

Макрона розкритикував екс-президент Франції Франсуа Олланд. За його словами, французький лідер порушив надійність ядерного стримування.

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"Надійність ядерного стримування полягає у тому, щоб не казати, що саме ми мали би зробити", - прокоментував Олланд, зауваживши, що краще "казати якомога менше і бути готовим зробити якомога більше".

Віце-президент комітету з оборони Національної асамблеї (нижньої палати французького парламенту) Жан-Луї Тьєріо заявив, що "ледь не впав зі стільця", почувши заяву Макрона.

"Це політична помилка. Один з принципів ядерного стримування - тримати невизначеність з приводу того, що держава вважає життєво важливими інтересами", - прокоментував він.

Заступник керівника аналітичного центру "Фундація стратегічних досліджень" Бруно Тертре заявив, що Макрон не повинен був "грати у цю гру".

"У будь-якому разі Путін має знати, що він програє", - додав експерт.

Як пише The Telegraph, міністр оборони Британії Бен Воллес звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у тому, що він "розкрив карти" у словесній ядерній війні між президентом РФ Владіміром Путіним та Заходом.

"Ми вважаємо, що якби Росія застосувала ядерну зброю, це мало б серйозні наслідки для Росії. Це було б порушенням табу 1945 року про застосування ядерної зброї. І це залишило б його неймовірно ізольованим у всьому світі", - сказав Воллес.

Як пише газета з посиланням джерела в НАТО, коментарі Макрона загрожують "принципам стримування". "Ми не вдаємося до деталей сценаріїв", - зазначили в Альянсі.

Що сказав Макрон про можливий ядерний удар РФ по Україні?

Французький лідер Еммануель Макрон заявив, що Франція не відповість ядерною зброєю, якщо Росія завдасть тактичного ядерного удару по Україні.

"Наша доктрина спирається на докорінні інтереси нації. Вони чітко визначені і не будуть порушені безпосередньо, якщо, наприклад, відбудеться балістична ядерна атака в Україні, регіоні", - заявив Макрон.

При цьому лідер Франції наголосив, що про ризики ядерного удару по Україні недобре говорити надто багато, додавши, що "стримування працює".

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