За словами Кшиштофа Гетмана, польскі фермери "протестують за гідну справу".

Польскі фермери "протестують за гідну справу". Про це, коментуючи блокаду українсько-польского кордону, в ефірі Radio Zet сказав міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетман.

За його словами, учасники акції "перебувають у дуже складній ситуації, оскільки витрати на сільськогосподарське виробництво надзвичайно зросли, а з ними - і рентабельність".

При цьому, за словами урядовця, він не згоден із президентом України Володимиром Зеленським, який назвав ситуацію ненормальною.

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"Я розумію емоції президента країни, яка перебуває у стані війни. Протест фермерів не має нічого спільного з політикою. Мабуть, це не вперше, коли Зеленський робить досить різкі заяви. Я намагаюся зрозуміти людину, на яку чиниться величезний тиск, хоча я не згоден із тим, що він каже", — підсумував Гетман.

Ситуація на українсько-полському кордоні - останні новини

Польські фермери посилили блокаду на кордоні з Україною - вони повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика – Шегині".

Раніше протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Вони перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Згодом українські перевізники розпочали акцію у відповідь. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах" тощо.

За словами українців, суть акції – зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою "і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі".

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