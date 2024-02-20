Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика – Шегині".

Станом на вівторок, 20 лютого, польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Про це в Telegram повідомила Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зазначили, що польські фермери повністю заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Медика-Шегині". Термін завершення такого блокування не повідомлявся.

Ситуація на інших пунктах пропуску виглядає так:

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"Долгобичув-Угринів" – біля пункту пропуску протестувальники планують перекрити рух для усіх видів транспорту до 17:00 20 лютого;

"Зосін-Устилуг" – з 13:00 по 16:00 протестувальники мають намір обмежити рух автобусів, вантажних та легкових транспортних засобів в обидвох напрямках, обіцяють пропускати лише вантажівки з гуманітарною допомогою;

"Корчова-Краківець" – до 21:00 20 лютого протестувальники планують блокувати рух вантажівок на виїзд з Польщі, крім тих, які перевозять критичні вантажі. При цьому, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі в обидва напрямки зможуть рухатися безперешкодно;

"Гребене–Рава-Руська" – з 13:00 20 лютого повністю заблокували рух в обох напрямках всіх категорій транспортних засобів, крім тих, які везуть критично важливі вантажі та гуманітарну допомогу;

"Дорогуськ-Ягодин" – до 19:00 організатори протесту мають намір повністю заблокувати рух вантажівок в обидвох напрямках.

Ситуація на кордоні з Польщею

Раніше польскі фермери анонсували, що з 20 лютого повністю заблокують кордон з Україною. У вівторок, 20 лютого, польські протестувальники посилили протести поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною. Вони перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Міністр сільського господарства та розвитку села Польщі Чеслав Сєкерський звернувся з листом до польських фермерів напередодні запланованої на 20 лютого повної блокади кордону з Україною. Він вказав, що повне закриття кордону може призвести до призупинення експорту польських товарів в Україну і, як наслідок – до ліквідації багатьох робочих місць.

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