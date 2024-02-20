Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами.

Сьогодні, 20 лютого, українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика". Це відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками, повідомляє "Суспільне".

Зазначається, що акція біля пункту пропуску "Краківець-Корчова" стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду – поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах" і т. д.

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі... Суть нашої акції – зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", – заявив голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

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За його словами, польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

"Я долучився, бо несправедливо поляки блокують кордони і в тому числі об'їжджають своїми автомобілями черги. На цьому виходить великий заробіток в них. Наші водії дуже ображаються на це. В людей вривається терпець. Якщо вони відстоюють свої права, хай роблять це гідно і справедливо, а не роблять дискримінацію між країнами і людьми. Ми цього не забудемо ніколи", –вказав один із українських водіїв.

Як розповів голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич, мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", – додав Михалевич.

Блокада кордону

За даними ДПСУ, 20 лютого польські страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху транспортних засобів на кордоні з Україною. Деякі пункти пропуску заблокували повністю.

Вранці 20 лютого польські протестувальники поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині" перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

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