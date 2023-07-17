Зеленський дав розпорядження Міністерству закордонних справ підготувати офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви РФ, щодо її виходу із "зернової угоди".

Як повідомив його прес-секретар Сергій Никифоров, цей коментар був даний під час сьогоднішнього інтерв’ю президента африканським журналістам.

"У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє, – вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей", - сказав він.

Відео дня

Зеленський дав розпорядження Міністерству закордонних справ після офіційного сигналу Російської Федерації підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати українську ініціативу.

"Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, – то всі готові продовжувати постачання зерна", - додав президент.

Вихід РФ із "зернової угоди" - деталі

17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від "зернової угоди". Росія повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти подовження "зернової угоди". На тлі припинення зернової угоди Росія заявила про намір відкликати гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував ситуацію з зерновим коридором. Він зазначив, що за період дії угоди відвантажили понад 33 мільйони тонн зерна, а також сказав, що до останнього намагався врятувати угоду.

Вас також можуть зацікавити новини: