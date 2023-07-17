Президент Туреччини зазначив, що до останнього намагався врятувати угоду.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прокоментував ситуацію з зерновим коридором. Він зазначив, що за період дії угоди відвантажили понад 33 мільйони тонн зерна.

За його словами, в Стамбулі є комітет, який займається вивченням зернового коридору. Він також анонсував зустріч з главою МЗС Туреччини та запевнив, що вживаються кроки для вирішення питання з Путіним, не чекаючи серпня.

"Ми активізували наші дипломатичні зусилля. Я вважаю, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст продовжував свою роботу. Мій міністр закордонних справ проведе переговори з колегою, і ми проведемо наші зустрічі, як тільки повернуся з поїздки (турне країнами Перської затоки – УНІАН). Коли ми (Ердоган і Путін – УНІАН) зустрінемося в серпні, у нас буде можливість обговорити ці питання", - заявив турецький лідер під час брифінгу.

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При цьому він вказав, що Туреччина до останнього моменту робила зусилля з порятунку зернової угоди.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб конфлікти між Росією і Україною не стали причиною ще більшої драми. Ми говоримо, що у світі немає переможених. Чорноморська ініціатива, в якій ми брали участь перший рік, увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Відвантажено понад 33 мільйони тонн зернової продукції. Багатьом країнам вдалося уникнути втягування в продовольчу кризу. Дякую всім залученим сторонам. Я вважаю, що Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав", - підсумував Ердоган.

Зерновий коридор - останні новини

Зернова угода була коміпромісом з Москвою, щоб Київ мав можливість під час війни постачати зерно. При цьому Росія постійно сставила палиці в колеса і висувала ультиматуми, в тому числі підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT. Останній раз угоду продовжили 17 травня на два місяці - до 17 липня.

Ердоган наставляв на необхідності продовжити роботу зернового коридору. Цю позицію підтримують і в ООН. Там просили про продовження роботи "зернової угоди", і даде готові були прогнутися перед РФ.

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