Угода припиняє своє функціонування з 18 липня.

На тлі припинення зернової угоди Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Як йдеться в заяві на сайті МЗС країни-агресора, угода припиняє своє функціонування з 18 липня. "В умовах відвертого саботажу в реалізації стамбульських угод продовження "Чорноморської ініціативи", яка не виправдала свого гуманітарного призначення, втрачає сенс", - йдеться в заяві російського відомства.

Росія відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор та відновлює режим тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря.

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"Якщо ж у західних столицях реально дорожать "Чорноморською ініціативою", то нехай серйозно задумаються над виконанням своїх зобов'язань і реальним вилученням з-під санкцій російських добрив і продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок і запевнень, Росія буде готова розглянути відновлення "угоди", - йдеться в заяві на сайті РФ.

Зернова угода

Востннє угоду було подовжено 17 травня терміном на два місяці. При цьому РФ заявляла, що не погодиться подовжувати домовленості після 17 липня без виконання ряду умов: підключення "Россельхозбанку" до SWIFT, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", розморожування активів російських компаній, розблокування транспортної логістики та постачання запчастин.

17 липня 2023 року Росія офіційно відмовилася від "зернової угоди". Росія повідомила Туреччину та Україну, а також Секретаріат ООН про заперечення проти подовження "зернової угоди".

Того ж дня, 17 липня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що зернова угода "увійшла в історію". Він анонсував зустріч з главою МЗС Туреччини та запевнив, що вживаються кроки для вирішення питання з президентом РФ Володимиром Путіним, не чекаючи серпня.

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