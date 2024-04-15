Посада звільнилася після того, як Андрій Сибіга перейшов на роботу в Міністерство закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького заступником керівника Офісу президента України. Про це йдеться у відповідному указі глави держави №230/2024, опублікованому на його сайті.

"Призначити Точицького Миколу Станіславовича заступником керівника Офісу президента України", - йдеться в тексті указу, датованого 15 квітня.

Інші перестановки в керівництві держави

Як повідомляв УНІАН, раніше постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук заявив, що уряд призначив Андрія Сибігу, який займав посаду заступника керівника ОП, першим заступником міністра закордонних справ.

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Водночас, за його словами, з посади заступника міністра закордонних справ було звільнено Миколу Точицького.

Сьогодні, 15 квітня, Зеленський також змінив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України: він звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря РНБО та призначив на цю посаду Андрія Кононенка.

Крім того, іншим своїм указом президент звільнив Тараса Гребеннікова з посади заступника начальника Управління державної охорони України.

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