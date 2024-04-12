Президент вважає, що відбуватиметься відбудова, на яку у людей будуть амбіції, мотивація та бажання.

Президент України Володимир Зеленський відповів, якою бачить нашу країну у перші 5-10 років після завершення війни. Про це він сказав під час зустрічі зі студентами чернівецьких університетів, відповідаючи на запитання щодо того, якою він бачить Україну в перші 5-10 років після війни.

"Так, щоб не багато фантазувати, тому що ми всі не знаємо, що буде за 10-20 років… Але є речі зрозумілі, які незмінні, і я впевнений на 100%, що так воно і буде. Країна Європейського Союзу, країна, дуже вірю, що це член НАТО. Безумовно, це найкращі для нас гарантії безпеки. І я думаю, що так і буде, що ми все ж таки це дотиснемо", - зазначив глава держави.

Він також висловив упевненість, що Україна буде відбудовуватися багатьма країнами. "Не всім світом, як зараз кажуть, "весь світ приїде до нас". Все забувається. У людей дуже коротка пам’ять", - сказав Зеленський.

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Так, додав він, відбуватиметься відбудова, на яку у людей будуть амбіції, мотивація та бажання.

"І країна, я колись казав, що з особливим підходом до безпеки", - зауважив також глава держави.

Вступ України до ЄС та НАТО - думка Зеленського

Раніше Зеленський наголосив, що потрібно у червні розпочати реальні практичні переговори про вступ України до ЄС, аби надіслати російському диктатору Володимиру Путіну сигнал, що Європа проявляє силу.

Він підкреслив, що так само має діяти й НАТО. "Я сказав партнерам, що Путін не зважає на наші дії, готуючи свої агресивні кроки. Він сам будує свій графік ескалації настільки, наскільки може, і настільки, наскільки нібито на щось він реагує. Путін хоче знищити нас. Реально він хоче знищити Україну, а згодом підкорити усіх інших сусідів Росії. І у нашого життя, у нашої безпеки просто немає альтернатив. Саме тому немає реальних альтернатив і запрошенню України в НАТО. Потрібне це запрошення в Альянс", - наголосив Зеленський.

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