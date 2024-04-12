Кабінет міністрів України призначив Андрія Сибігу, який займав посаду заступника керівника Офісу президента, першим заступником міністра закордонних справ. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також, за його словами, з посади заступника міністра закордонних справ України звільнено Миколу Точицького.
Як відомо, Сибіга вже має досвід роботи в МЗС. Трудову діяльність він розпочав у 1997 році на посадах аташе, третього секретаря, другого секретаря Міністерства закордонних справ.
Також він був першим секретарем з консульських питань Посольства України в Республіці Польща, займав посаду заступника директора департаменту - начальника відділу, заступника директора департаменту МЗС. З 2008 року – радник-посланник Посольства України в Республіці Польща. А з 2012 року – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби МЗС.
З 2016 року Сибіга був послом України в Турецькій Республіці.
Указом президента України 31 травня 2021 року його було призначено заступником керівника Офісу президента.
Дмитро Кулеба займає посаду глави МЗС з 4 березня 2020 року.
Останні ротації в МЗС
На початку квітня Еміне Джапарову було звільнено з посади першого заступника міністра закордонних справ. 22 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив Джапарову постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.
Джапарова займала посаду в МЗС з 10 червня 2020 року.
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