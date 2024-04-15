Президент України Володимир Зеленський змінив заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться у відповідних указах глави держави №228/2024 та №229/2024, опублікованих на його сайті. Так, першим указом передбачається звільнити Олексія Соловйова з посади заступника секретаря РНБО, а другим - призначити на цю посаду Андрія Кононенка.
Крім того, іншим указом, №227/2024, президент звільнив Тараса Гребеннікова з посади заступника начальника Управління державної охорони України.
Останні кадрові ротації в РНБО
26 березня Зеленський провів чергові кадрові зміни: він звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО.
На місце Данілова він призначив Олександра Литвиненка. Іншим своїм указом Зеленський звільнив Литвиненка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України, а на його місце призначив Олега Іващенка.
Як відомо, тепер Данілов буде дипломатом від України в Молдові. В кінці місяця президент Зеленський офіційно підписав указ щодо його призначення.
Деякі аналітики кажуть, що цим Україна розбурхала у Придністров'ї "гніздо". Оглядач Олександр Коваленко казав, що Кремль може почати особистісну кампанію проти Данілова, щоб дискредитувати його на всіх рівнях.