ВАКС обрав Сольському запобіжних захід у справі про заволодіння землею.

У п’ятницю, 26 квітня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо міністра агрополітики та продовольства Миколи Сольського, який напередодні подав у відставку. Про це повідомила прес-служба ВАКС.

Зазначається, що строк дії запобіжного заходу – 60 діб, тобто до 24 червня 2024 року включно. Як альтернативу, слідчий суддя визначив підозрюваному заставу у розмірі 75 млн 700 тис грн. Підозрюваного взято під варту у приміщенні суду.

У разі внесення застави, на Сольського покладатимуться такі обов’язки:

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прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора, слідчого судді, суду;

не залишати межі Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

носити електронний засіб контролю

повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт та інші документи, що дають право на виїзд з України;

утримуватися від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду.

Строк дії ухвали в частині покладених обов’язків – 2 місяці з дня внесення застави, але у межах строку досудового розслідування.

У ВАКС підкреслили, що відповідно до Конституції особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено вироком суду.

Справа Сольського

23 квітня Детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. Прокурор повідомив про підозру у заволодінні землею колишньому голові аграрного комітету Ради – чинному міністру Миколі Сольському.

Сам Сольський заявив, що події щодо його справи стосуються періоду, коли він був ще адвокатом, а не міністром. Обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Вже 25 квітня Сольський подав заяву на відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

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