За його словами, СБУ очолить Малюк, а МВС - Клименко.

Міністр оборони Олексій Резніков переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. "Війна диктує кадрову політику. Час і обставини потребують посилення та перегрупування. Це відбувається зараз і буде відбуватися в майбутньому", - зазначив він.

За його словами, Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості "для посилення військово-промислового співробітництва, що є "абсолютно логічно, враховуючи його експертизу по "Рамштайну" й необхідність "підняти" Міністерство, яке повинно робити більше".

Відео дня

Арахамія додав, що генерал-майор Кирило Буданов очолить Міністерство оборони, що, за словами депутата, "абсолютно логічно для воєнного часу". Він також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ очолить Ігор Клименко, а Службу безпеки України - Василь Малюк (наразі обидва виконують обов'язки керівників у цих структурах - УНІАН).

"Логіка та сама. Силові відомства на цьому етапі мають очолити не політики, а кадрові силовики", - наголосив Арахамія.

Звільнення Міністра оборони: що відомо

Сьогодні у ЗМІ з'явилася інформація, що діючого Міністра оборони Олексія Резнікова можуть звільнити, а на його посаду призначать голову української розвідки Кирила Буданова.

Коментуючи чутки про можливе звільнення, Резніков сказав, що таке рішення може ухвалити лише президент.

У Офісі президента зазначили, що Резніков вкрай ефективно працює з іноземними партнерами у питаннях щодо постачання озброєння Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: