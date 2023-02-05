Міністр наголосив, що вирішувати це питання повинен президент.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував інформацію про свою можливу відставку. На запитання про те, що ходять чутки про те, що він начебто збирається залишити посаду, Резніков, зокрема, відповів, що теж читає Telegram-канали.

"Судячи з чуток, звучать різні, навіть Мінстратпром, Офіс президента і так далі - багато таких цікавих пропозицій. Моя відповідь дуже проста... Коли я став вперше на публічну службу, - це 2014 рік, секретар Київської міської ради, - я відразу всім сказав: жоден чиновник не вічний у кріслі... Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться", - сказав він на прес-конференції.

Резніков додав, що рішення, бути чи не бути йому міністром оборони, згідно з Конституцією, ухвалює президент.

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"Він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України я буду ухвалювати ті чи інші рішення, а далі буду, знову ж таки, робити те, що мені запропонує президент України", - зазначив урядовець.

Він зауважив, що робитиме все заради перемоги України.

"Мій фах, як мінімум, юриста, дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти у цій війні, а ще й потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації", - сказав Резніков.

Чутки про звільнення Резнікова - що відомо

5 лютого 2023 року деякі українські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Олексій Резніков може бути звільнений наступного тижня. Його посаду може обійняти очільник української розвідки Кирило Буданов.

При цьому начебто Резніков залишиться в команді прездента Володимира Зеленського. Зокрема, розглядають його призначення на посаду міністра юстиції замість Дениса Малюськи, який може стати послом в одній з європейських країн.

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