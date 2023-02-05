Там вважають, що нинішній міністр оборони України вкрай ефективний щодо комунікації з партнерами.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність відставки міністра оборони Олексія Резнікова, відзначивши вкрай ефективну роботу міністра з іноземними партнерами щодо постачання озброєння Україні.

Про це Подоляк сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини". Так, на питання наскільки вірогідна відставка Резнікова, Подоляк сказав: "Резніков був вкрай ефективний щодо комунікації з нашими партнерами. І це дуже важлива складова в даному випадку".

Подоляк нагадав, що сьогодні була заява Резнікова, що в разі, якщо президент України буде наполягати на відставці, то він напише заяву та піде у відставку.

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Водночас він зазначив, що війна не закінчилась, і зараз проводяться надто складні переговори щодо ракет підвищеної дальності, штурмової авіації, логістичного забезпечення снарядами та іншого.

"І оцим постійно займався Резніков. В нього були чудові особисті відносини. А переговори, це в тому числі не тільки математичні формули, а ще й особисті відносини, ще й довіра", - підкреслив Подоляк.

Він закликав декілька днів почекати, але підкреслив: "Коли ми говоримо про заміну Резнікова, треба розуміти, що треба знайти таку кандидатуру, яка зможе перебрати на себе питання й отримати довіру і добрі особисті відносини, щоб переговори велись на такому ж потужному і професійному рівні".

Чутки про звільнення Резнікова

5 лютого деякі українські ЗМІ повідомили, що міністра оборони Олексія Резнікова можуть незабаром звільнити. А посаду може зайняти глава української розвідки Кирило Буданов.

При цьому начебто Резніков залишиться в команді прездента Володимира Зеленського. Зокрема, розглядають його призначення на посаду міністра юстиції замість Дениса Малюськи.

Після цього сам Резніков прокоментував інформацію, що з'явилася. Він заявив, що рішення, бути чи не бути йому міністром оборони, згідно з Конституцією, приймає президент.

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