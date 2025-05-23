Київ хотів би, щоб до переговорів долучився Трамп.

Київ працює над можливою зустріччю між президентом України Володимиром Зеленським і кремлівським правителем Путіним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, стратегією Москви є виведення Сполучених Штатів Америки з мирних переговорів, однак він не вірить у безпекову інфраструктуру Європи без американської сторони:

"Ми потребуємо залученості США, ми вітаємо мирні зусилля США і президента Трампа. Для продовження зустрічі в Туреччині не може бути жодних умов. Там було досягнуто чіткої домовленості, якщо прибрати всі псевдоісторичні лекції, які лунали з боку російської делегації".

Міністр нагадав, що сторони погодилися провести обмін військовополоненими і його реалізація вже почалася. Тепер Україна чекає, що Москва надасть їй своє бачення майбутнього безумовного перемир'я. Аналогічний документ також готується у Києві. Третім пунктом є робота над особистою зустріччю Зеленського і Путіна.

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"Ми допускаємо, що ця зустріч може бути в розширеному форматі. Ми б дуже хотіли, щоб до неї долучився президент Трамп. І ми завжди наполягаємо, що за столом можливих майбутніх переговорів обов'язково має бути Європа", - зазначив Сибіга.

На питання, чи розглядає Україна Ватикан як місце для проведення мирних переговорів, очільник міністерства закордонних справ відповів ствердно.

Переговори у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, 16 трвня відбулася перша з 2022 року пряма зустріч делегацій України та Росії. Згідно з офіційними заявами, вони говорили про можливість припинення вогню, обмін полоненими у форматі 1000 на 1000, а також потенційну особисту зустріч між Зеленським і Путіним.

Ініціатором переговорів виступила російська сторона - на тлі міжнародного тиску, зокрема з боку США та ЄС, які вимагали негайного припинення бойових дій.

Експерти вважають, що таким чином Москва намагалася уникнути санкцій та гніву президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Президент Зеленський запропонував Путіну особисто зустрітися у Стамбулі, якщо той хоче припинити війну, однак кремлівський правитель не приїхав.

Під час перемовин росіяни висунули вимогу, щоб українські війська залишили території, які РФ незаконно вважає частиною своєї держави. За даними ЗМІ, українській стороні заявили, що Росія "готова воювати вічно".

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