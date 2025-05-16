За словами міністра оборони України, наразі сторони працюють над цим питанням.

Під час переговорів у Стамбулі обговорювалася особиста зустріч між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у коментарі журналістам.

За його словами, наразі команди працюють над цим.

Водночас глава російської переговорної групи Володимир Мединський у коментарі для росЗМІ заявив, що Україна ініціювала зустріч лідерів двох держав, тому Москва "взяла це до відома".

Він додав, що Україна та РФ домовилися детально прописати свої пропозиції щодо встановлення режиму припинення вогню.

Переговори у Стамбулі - що відомо

Також Рустем Умєров анонсував повернення 1000 українських полонених. За його словами, це було обговорено з російською стороною під час переговорів у Стамбулі.

Міністр додав, що сторони дійшли згоди щодо обміну в форматі "1000 на 1000". Він не назвав дату, однак сказав, що це відбудеться зовсім скоро.

Крім того, ЗМІ розкрили вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Як повідомило українське джерело для Reuters, вимоги Москви у Стамбулі є нереалістичними та "виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше".

Зокрема під час перемовин росіяни поставили вимогу щодо виведення українських військ з областей, які РФ частково захопила. За словами представників Росії, це є умовою країни для припинення вогню.

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