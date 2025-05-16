Перший заступник міністра закордонних справ України наголосив, що тиск на Росію має тривати.

Україна очікує на якнайшвидшу зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це в коментарі журналістам сказав Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України.

Він зауважив, що попередній успіх сьогоднішніх перемовин ще потрібно закріпити, що означає, що тиск на Росію має тривати. Крім того, додав Кислиця, на цьому етапі ми не повинні розслаблятися.

"І є багато питань, які можна вирішити лише у разі зустрічі лідерів. Адже, враховуючи складність питань та природу Російської Федерації, де практично кожне питання, яке стоїть на кону, може бути вирішене лише президентом Путіним, ми з нетерпінням сподіваємося, що саміт відбудеться якнайшвидше", - сказав представник МЗС.

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Переговори у Стамбулі 16 травня

Як повідомляв УНІАН, 16 травня під час першої з 2022 року прямої зустрічі представники України та Росії обговорювали припинення вогню, масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 та можливість особистої зустрічі Зеленського та Путіна.

Міністр оборони України Рустем Умєров стосовно обговорення особистої зустрічі між Зеленським та Путіним зазначив, що наразі команди працюють над цим. Водночас очільник російської переговорної групи Володимир Мединський заявив, що Україна ініціювала зустріч лідерів двох держав, тому Москва "взяла це до відома".

Георгій Тихий, речник МЗС України, підкреслив, що представники Росії під час перемовин озвучували речі, які для України є неприпустимими. За його словами, представники України "спокійно" поставилися до слів представників Росії.

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