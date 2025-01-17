Кислиця: Україна не погодиться на 'мир за будь-яку ціну'

Дипломат наголосив, що така концепція не гарантує довготривалий мир, а лише буде стимулом для агресора розвивати свої загарбницькі амбіції.

Україна хоче припинення повномасштабної війни, але не погодиться на "мир за будь-яку ціну", заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як наголошує дипломат, концепція "миру за будь-яку ціну" не принесе тривалого миру, але стане стимулом для агресора продовжувати порушувати міжнародне право - і не лише в Україні. Кислиця сказав:

"Реалізація концепції "мир через силу" є єдиним ефективним інструментом зупинити агресора та забезпечити всеосяжний, справедливий і міцний мир відповідно до принципів Статуту ООН".

Також Кислиця зазначив, що дипломатичний шлях до миру лежить через реалізацію "Формули миру". Крім того, Україна готова розглядати мирні ініціативи інших країн, але якщо вони враховують відновлення територіальної цілісності, ґрунтуються на принципі "нічого про Україну без України" і не ототожнюють жертву з агресором.

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Дипломат переконаний, що геополітичні амбіції Росії не закінчуються тільки Україною. Зокрема, про це свідчить ультиматум Кремля щодо того, що НАТО має повернутися до своїх кордонів 1997 року. Кислиця додав, що про це потрібно пам'ятати країнам, які приєдналися до Альянсу пізніше.

Переговори про мир - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у Трампа вважають, що на закінчення війни в Україні підуть кілька місяців. За даними Reuters, в команді обраного президента США вважають за необхідне закрити для України двері в НАТО.

Також ми писали про заяву президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що зустріч з Трампом пропрацьовується. Команди з України та США вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі з Трампом після його інавгурації.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. Водночас поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня.

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