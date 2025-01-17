'Докорінних змін не буде': Пєсков відповів, що Кремль думає про мирні переговори

Пєсков переконує, що Путін користується величезною підтримкою населення, а успіхи Росії на фронті нібито теж впливають на це.

Кремль не очікує значних зміни позиції США щодо війни в Україні, попри заяви про готовність до переговорів. Про це у коментарі пропагандистському "РИА-Новости" заявив речник Путіна Дмитро Пєсков.

"Вдаватися до якихось надмірних очікувань не потрібно, докорінних змін бути не може", - заявив Пєсков.

Також прессекретар диктатора наголосив, що у Кремлі негативно відреагували на пункт договору Лондона та Києва щодо співробітництва в Азовському морі, яке Росія вважає "внутрішнім".

Відео дня

Пєсков наголосив, що Велика Британія – це країна НАТО, тож "можливе просування її військової інфраструктури до кордонів Росії не може не турбувати".

Крім того, Пєсков переконує, що Путін користується величезною підтримкою населення, а успіхи Росії на фронті нібито теж впливають на це.

Переговори щодо миру - що кажуть у таборі Трампа

Як повідомляв УНІАН, у Трампа вважають, що на закінчення війни в Україні підуть кілька місяців. За даними Reuters, в команді обраного президента США вважають за необхідне закрити для України двері в НАТО.

Також ми писали про заяву президента України Володимира Зеленського, який повідомив, що зустріч з Трампом пропрацьовується. Команди з України та США вже працюють над змістом і форматом майбутньої зустрічі з Трампом після його інавгурації.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що не змушуватиме Україну починати передчасні переговори з РФ. Водночас поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня.

Вас також можуть зацікавити новини: