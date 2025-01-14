Обраний президент виявився більш "гнучким", ніж очікували союзники.

Європейські союзники України перейнялися обережним оптимізмом з приводу того, що Дональд Трамп не стане примушувати Київ до передчасних переговорів із Росією.

Як пише Bloomberg, визнання послідувало за серією приватних переговорів із членами команди Трампа, під час яких трансатлантичні партнери обґрунтували необхідність подальшої підтримки України. Про це розповіли європейські чиновники, знайомі з питанням.

За їхніми словами, цей обмін думками дає підстави вважати, що майбутня адміністрація може допомогти Україні повернутися на позиції сили до початку переговорів.

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При цьому вони попереджають, що не знають, як вчинить майбутній президент, який має репутацію людини, що відкидає поради або змінює курс в останню хвилину.

За словами європейців, офіційні особи Трампа, схоже, виявилися сприйнятливими до двох аргументів - новий американський лідер ризикує зазнати приниження, яке можна порівняти з хаотичним відходом президента Джо Байдена з Афганістану, якщо він відмовиться від Києва. І що якщо Росія здобуде таку перемогу, це тільки підштовхне Китай до більш агресивних дій.

За словами європейських та українських чиновників, незважаючи на те, що планувальники в команді Трампа висувають кілька ідей, поки що немає плану дій щодо України, який можна було б реалізувати після інавгурації 20 січня.

"Однак ці розмови викликали почуття обережного полегшення в європейських столицях. Чиновники ЄС прораховували найгірші сценарії на випадок, якщо Трамп виконає обіцянку швидко закінчити війну - і, можливо, укладе угоду, яка відсуне Київ убік і зміцнить Володимира Путіна", - йдеться у статті.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що не передбачає розриву відносин з Україною - і підкреслила логіку зміцнення позицій Києва. Вона зазначила:

"Єдиний спосіб змусити Росію сісти за стіл переговорів - це створити для неї складну ситуацію... У Трампа є можливість використовувати як дипломатію, так і стримування, і я очікую, що так буде і цього разу".

За словами людей, знайомих із бесідами, Трамп висловив зацікавленість у спостереженні за здійсненням так званої угоди століття, коли мова зайшла про Україну. За їхніми словами, він також критикує поведінку Путіна, хоча й прагне відкрити канал зв'язку з російським лідером.

Проте обраний президент створив враження, що не сильно зацікавлений у долі України або не визнає стратегічного значення війни для інтересів США, кажуть співрозмовники.

Зазначається, що лідери європейських столиць дедалі більше переконуються, що угода щодо припинення бойових дій буде досягнута в осяжному майбутньому. Вони сподіваються, що посилення санкцій проти Москви і військова підтримка Києва завдадуть Росії економічної та військової шкоди і створять умови для переговорів щодо України.

Незважаючи на риторику передвиборчої кампанії, спрямовану проти України, команда Трампа усвідомлює, що може означати провал у цьому протистоянні, особливо з урахуванням виведення військ з Афганістану, сказала низка чиновників.

За їхніми словами, коли йдеться про пошук рішення, є розуміння того, що будь-яка угода повинна буде включати гарантії безпеки для Києва в тій чи іншій формі.

За словами людей, обізнаних із перебігом обговорень, це неминуче призведе до напружених дебатів про те, чи слід вводити американські війська в разі нападу на Україну після припинення вогню, що є важливим елементом для забезпечення європейської підтримки.

Членство України в НАТО, відмова від якого є однією з головних вимог Росії, дуже малоймовірне за Трампа, на думку європейських чиновників. Однак європейці хочуть, щоб це питання залишалося на столі переговорів.

Війна в Україні - позиція Трампа

Раніше кандидат Трампа на посаду спеціального посланника по Україні та Росії Кіт Келлог минулого тижня заявив, що хотів би, щоб рішення було знайдено в перші 100 днів роботи адміністрації.

Швидке врегулювання "тепер малоймовірне - і ми чуємо, що насправді графік дещо зрушився до Великодня", заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Він сказав, що не бачить "жодних доказів того, що Путін хоче сісти за стіл переговорів".

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