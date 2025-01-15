При цьому в команді обраного президента США вважають за необхідне закрити для України двері в НАТО.

В команді Дональда Трампа усвідомили, що передвиборчі обіцянки про мир в Україні за 24 години були нездійсненними. На закінчення війни потрібні місяці. Про це пише Reuters.

Двоє соратників Трампа, які обговорювали з ним війну в Україні, на умовах анонімності розповіли виданню, що розглядають кількамісячний графік вирішення конфлікту. Передвиборчі обіцянки Трампа про мир за 24 години вони пояснили логікою передвиборчої кампанії та "недостатньої оцінкою" ситуації.

Як зазначає Reuters, ці слова узгоджуються із нещодавніми зауваженнями Кіта Келлога, майбутнього спецпредставника президента США з питань Росії та України. Минулого тижня він оцінював строки "розв’язання" війни орієнтовно у 100 днів.

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Втім колишній посол США в Україні Джон Гербст вважає навіть такі строки занадто оптимістичними. "Щоб це спрацювало, Трамп повинен переконати Путіна, що непоступливість має негативні сторони", — сказав Гербст.

Хоча точні контури мирного плану Трампа все ще обговорюються, радники Трампа загалом підтримують ідею заборони членства України в НАТО, принаймні в осяжному майбутньому, і заморожування поточної лінії фронту. Більшість високопоставлених радників Трампа також виступають за надання Україні матеріальних гарантій безпеки, таких як створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть європейські війська.

Перспективи миру в Україні

Як писав УНІАН, польський президент Анджей Дуда заявив, що Варшава вимагатиме запросити Україну в НАТО. На його думку, лише членство в Альянсі стане справді надійною гарантією безпеки України.

Також ми розповідали, що президент Володимир Зеленський відкинув ідею скорочення чисельності ЗСУ, що було однією з ключових вимог Росії під час стамбульських переговорів навесні 2022 року.

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