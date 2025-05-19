Він сказав, що відповідь на це питання є в Конституції.

Президент Володимир Зеленський уникнув прямої відповіді на запитання турецького журналіста щодо статусу України як позаблокової держави на переговорах, але дав зрозуміти, що це не буде темою для обговорення.

"Що стосується статусу - в України є статус, він у конституції України, там усе написано. Я впевнений, що конституцію Туреччини ви знаєте, якщо буде час - можете трохи почитати й українську", - сказав український лідер, відповідаючи на запитання, чи обговорюватимуть на переговорах нейтральний статус України та невступ до НАТО, як того вимагає Російська Федерація.

Нагадаємо, восени 2018 року президент Петро Порошенко запропонував внести зміни до конституції та закріпити курс України на вступ до Європейського союзу і членство в НАТО. Конституційний суд дав позитивний висновок щодо цієї пропозиції.

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Вже 7 лютого 2019 року схвалений Конституційним судом законопроєкт про закріплення курсу країни на європейську та євроатлантичну інтеграцію був підтриманий депутатами Верховної Ради.

Росія проти вступу України в НАТО

Позаблоковий або нейтральний статус означає, що держава не є членом жодного військового союзу і зобов’язується не вступати до них у майбутньому. У випадку з Україною це б означало перегляд курсу на євроатлантичну інтеграцію, закріплену в Конституції.

На переговорах між українською та російською делегаціями у Стамбулі, окрім визнання Криму і ще чотирьох регіонів російськими, представники Москви вимагали, щоб Київ закріпив свій нейтральний статус у вигляді невступу до НАТО, а також відмовився від присутності іноземних військ на своїй території.

Нагадаємо, Москва ще до повномасштабного вторгнення постійно запевняла, що вступ України до Північноатлантичного Альянсу є "екзистенційною загрозою" для її безпеки.

Після вступу до НАТО країн Балтії, Польщі та Румунії, Україна залишалася "останнім буфером" між Росією та НАТО. Кремль прагнув, аби Україна залишалася в "сірій зоні" - формально незалежною, але вразливою до російського тиску.

Крім того, Кремль використовує "загрозу з боку НАТО" для легітимізації війни проти України, а також виправдання бойових дій та відправки солдатів на фронт.

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