Головна причина того, що Росія апрагне заборонити вступ України в Альянс - зовсім не в побоюванні наступу НАТО з української території.

Відмова Україні у членстві в НАТО лише сприяє Росії у підготовці нових агресивних дій. Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс у своєму дописі в Х.

Він також пояснив, у чому насправді головна причина того, что Росія так прогне заборонити вступ України в Альянс.

"Росія вимагає "ні НАТО" для України. Не тому, що вони бояться антиросійського наступу НАТО з української території, а тому, що вони бояться, що НАТО захистить Україну від наступної агресії Росії. "Ні НАТО" для України полегшує Росії планування її наступної агресії", - наголосив єврокомісар.

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Членство України в НАТО

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп після вступу на посаду оголосив, що Україні потрібно забути про НАТО. Він неодноразово заявляв, що саме через прагнення країни до вступу до лав альянсу почалася війна, яку розв'язала Росія.

Коментуючи слова Трампа, президент України Володимир Зеленський відповів, що позиція США щодо членства України в НАТО збігається з бажанням РФ.

Водночас генсек НАТО Марк Рютте запевняв, що потенційний вступ України до НАТО не є частиною мирної угоди. Також згодом стало відомо, що вормулювання про членство України в НАТО та про незворотність її шляху до Північноатлантичного Альянсу виключено з нового звіту генсека Марка Рютте за 2024 рік.

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