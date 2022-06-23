Глава Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.
Про це Мішель сказав перед початком зустрічі з лідерами Балканських країн, опублікувавши відео свого брифінгу у Twitter.
"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.
Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
Після цього в Офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС.
Як відомо, рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.