Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується сьогодні.

Глава Європейської ради Шарль Мішель впевнений, що лідери Європейського Союзу 23 червня офіційно нададуть статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Про це Мішель сказав перед початком зустрічі з лідерами Балканських країн, опублікувавши відео свого брифінгу у Twitter.

"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні. Я впевнений, що ми надамо статус кандидата Україні та Молдові, а також чітку європейську перспективу Україні, Грузії та Молдові", - сказав Мішель.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Після цього в Офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС.

Як відомо, рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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