Їх озвучив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram-каналі.

Він нагадав, що Єврокомісія ухвалила рекомендацію Європейській Раді надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

Єрмак додав, що серед необхідних кроків на шляху до вступу до ЄС, зокрема, ухвалення та впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного Суду України, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Також необхідно завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також потрібне подальше посилення боротьби з корупцією, зокрема на високому рівні.

Серед іншого - завершення відбору та призначення нового директора НАБУ та прокурора САП, забезпечення відповідності законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF); ухвалення комплексного стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України.

Єрмак зазначає, що також має запрацювати "антиолігархічний" закон. Він додав, що необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством, завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії і розробити механізми її впровадження.

"Наша задача - зробити все максимально швидко. Працюємо. Україна буде в ЄС",- наголосив голова Офісу президента.

Нагадаємо, що рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС очікується 23-24 червня.

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