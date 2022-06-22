Лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією.

Лідери ЄС у Брюсселі схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

Про це йдеться в останньому проєкті висновків саміту ЄС, з яким ознайомилось видання Euractiv.

"Європейська Рада ухвалила рішення надати Україні та Республіці Молдова статус країни-кандидата", – йдеться у проєкті рішення лідерів ЄС, які зустрінуться на саміті в Брюсселі 23-24 червня.

Лідери ЄС ухвалять рішення про подальші кроки щодо вступу країн після повного виконання всіх умов, викладених Європейською комісією, додається у проекті рішення.

Після кількох днів внутрішніх обговорень у ЄС жодної опозиції серед 27 країн-членів не з’явилося, повідомили EURACTIV кілька дипломатів ЄС, заявивши, що вони в основному вірять, що думка Комісії буде відображена в рішенні лідера ЄС пізніше цього тижня.

Перший звіт про оцінку виконання Україною умов очікується в рамках регулярного аналізу Єврокомісії щодо розширення вже до кінця цього року.

Щодо Грузії формулювання саміту ЄС буде таким: "Європейська рада готова надати Грузії статусу країни-кандидата після того, як будуть враховані пріоритети, зазначені у висновку Комісії щодо заявки Грузії на членство".

"Прогрес кожної країни на шляху до Європейського Союзу залежатиме від її власних заслуг у виконанні Копенгагенських критеріїв, включаючи здатність ЄС приймати нових членів", - йдеться також у проєкті висновків.

Як раніше повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

17 червня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄК рекомендувала Європейській Раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Після цього в офісі президента назвали дії, які потрібно виконати для початку переговорів України Про вступ до ЄС.

Як відомо, рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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