При цьому відновлення України має розпочатися в терміновому порядку.

Міжнародна спільнота має набагато рішучіше підтримувати Україну в її самозахисті від Росії. Таку думку у своєму матеріалі для Handelsblatt висловили члени Бундестагу Джаміла Шефер і Себастьян Шефер.

Водночас, на їхню думку, відновлення України має розпочатися в терміновому порядку. Позаяк щоночі народ України змушений терпіти жорстокі напади Росії на українські міста, "знову і знову гине багато невинних людей".

"Росія прагне цілеспрямовано знищити енергетичну інфраструктуру по всій країні, але культурне коріння України - театри, музеї та школи - також знищуються", - пишуть автори. Відео дня

Зазначається, що понад 10 000 українських цивільних осіб стали жертвами російської агресії на території України і понад 20 000 отримали поранення. При цьому за останні два роки російська армія скоїла понад 120 000 воєнних злочинів.

"З українськими військовополоненими жорстоко поводяться або вбивають, сексуальне насильство над жінками є частиною російської військової стратегії, а дітей викрадають. За останніми оцінками, вартість відновлення України становить понад 450 мільярдів євро", - йдеться у матеріалі.

Німецькі депутати ставлять питання - що робити із замороженими російськими активами. На їхню думку, ФРН повинна нарешті взяти на себе проактивну роль у цьому питанні.

"Йдеться не лише про доходи від заморожених активів, але й про самі активи. ... Україна повинна мати можливість використовувати цю зброю проти військових цілей на російській території в рамках міжнародного права. ... Міжнародне співтовариство має нарешті діяти набагато рішучіше у підтримці протиповітряної оборони України. Водночас, важливо розпочати реконструкцію вже зараз, щоб ще більше людей не були змушені тікати з України у пошуках безпеки за кордоном", - резюмують німецькі депутати.

Допомога Заходу Україні - останні новини

Повільне постачання допомоги Україні - найголовніший ворог, бо нова допомога може йти півроку. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

За його словами, найголовніша проблема - це повільність постачання військової допомоги, яка була схвалена в країнах Заходу раніше.

Також УНІАН повідомляв, що 12 травня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США роблять усе можливе, щоб прискорити надання військової допомоги Україні - в тому числі для створення загрози Криму. У Білому домі впевнені, що Україна може втримати фронт.

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