Радослав Сікорський зазначив, що це буде 45-ий пакет.

Польща продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Варшава готує 45-й пакет допомоги для Києва.

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми готуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - цитує міністра закордонних справ Польщі видання Reuters.

Польський дипломпат узяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі.

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Допомога Польщі для України - останні новини

Варшава є безсумнівним дієром серед країн Європи щодо допомоги українцям у боротьбі з російськими окупантами. Зазначається, що допомога надається як військова, так і гуманітарна.

7 травня віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з польським міністром цифровізації Кшиштофом Гавковським заявив, що Польща продовжуватиме оплачувати роботу понад 20 тисяч терміналів Starlink, які Варшава передала Україні.

Крім того, міністр закордонних справ країни Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не повинна відкидати відправку військ в Україну. При цьому він не уточнив, якою потенційно може бути роль польських військ у російсько-українській війні.

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