Є понад тисяча правок до документа, поділився народний обранець.

Оновлений законопроект про мобілізацію (10449) буде винесений на голосування у другому читанні не раніше ніж через тиждень.

Про це сказав народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону. Так, відповідаючи на запитання, чи чекати, що на цьому тижні законопроект потрапть в зал Верховної Ради на голосування у другому читанні, нардеп зазначив: "Ні. Тут має всі правки розглянути комітет (профільний комітет ВРУ, - Ред.) - щось відхилити, щось погодити. І потім вже з рішенням комітету і з пропозиціями комітету по цих правкам він буде винесений в зал. Тому на цьому тижні не чекати".

Він додав, що не знає, скільки конкретно часу треба буде Комітету на розгляд правок, але зазначив, що працюватимуть "у досить стиснутому режимі". Він припускає, що мова йде про мінімум тиждень, оскільки відомо про понад тисячу запропонованих правок.

Відео дня

"Ну, можливо тиждень на ці правки, і далі можна буде говорити про те, щоб його виносити в зал", - припускає заступник голови комітету. Чернєв зауважує, що складно спрогнозувати, яким буде законопроект після другого читання.

"Я ще не бачив ту тисячу правок, що там. Але я приблизно розумію, що саме пропонується змінити. Ми в принципі це обговорювали не один раз і в пубілчному просторі. З того, що було під питанням з самого початку реєстрації другої версії цього законопроекту - це нерівні підходи, наприклад, до аспірантів контрактної та бюджетної форми навчання або питання щодо того, чи мають бути мобілізованими люди, які доглядають за інвалідами І-ІІІ груп, чи питання санкцій проти ухилянтів, якими блокуються картки та їхні рахунки", - сказав Чернєв.

Пілітик підкреслив, що є "перелік питань, які потрібно дослідити і виправити". "Як вони будуть виглядати після цих правок, будемо бачити тільки після того, як буде проголосовано друге читання і законопроект вийде з зали", - зазначив нардеп.

У центрі уваги мобілізація в Україні - новини, які варто прочитати сьогодні

Як повідомляв УНІАН, до 21 лютого подаються правки до законопроекту про посилення заходів з мобілізації в Україні. Після їх опрацювання та врахування оновлену версію законопроекту винесуть на голосування народних депутатів Верховної Ради.

Як відомо, оновлену версію проекту закону про мобілізацію Кабмін передав до парламенту наприкінці січня. Попередню версію, яка була внесена наприкінці грудня 2023 року, уряд відкликав через критику законопроекту в парламенті і суспільстві. 7 лютого Верховна Рада України проголосувала за документ в першому читанні.

Народний депутат Ярослав Железняк вже прокоменутвав велику кількість правок до оновленої версії законопроекту, зазначивши, що парламентський рекорд поправок до законопроекту в 16 480 не буде перевершено, але їх буде дуже багато.

Зокрема у новому законопроекті Кабміну про мобілізацію пропонують дозволити мобілізацію засуджених за їхнім бажанням. Щодо цього міністр юстиції Денис Малюська вже повідомив, що тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил України. За його словами, наразі щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Вас також можуть зацікавити новини: