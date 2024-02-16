Йдеться про тисячі українців.

Тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до лав Збройних сил України.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, наразі щонайменше 50 тисяч осіб через погашену судимість не перебувають на обліку в ТЦК і СП.

Відео дня

"Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом", – сказав міністр.

Малюська пояснив, що ризики, які несуть засуджені у випадку їхньої мобілізації, передбачаються.

Для цього у Міністерстві юстиції, як зазначив міністр, готові проводити аналіз і ділитися його результатом з ТЦК і судом, однак для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

"Справа в тому, що в нас є ціла система аналізу ризиків наших клієнтів, тих, хто перебуває у в’язниці або поза нею. І ця система аналізу ризиків, вона дозволяє досить ефективно передбачати, наскільки суспільно небезпечною є та чи інша особа. Такий ризик – того, наскільки особа ризикована – ми згодні і будемо ділитися із ТЦК, із судом. Річ у тому, що ті, хто у в’язниці, наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: "о, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе забираємо". Ні. Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці – ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати", – заявив очільник Мін'юсту.

Малюська переконаний, що особи із судимістю можуть бути залучені не лише до бойових дій, а і до іншої роботи, необхідної у ЗСУ, це залежить від того, за якою статтею засуджена людина.

"У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротко кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?", – сказав міністр.

Ідея мобілізації засуджених - як ставляться до цього у ЗСУ

Серед українських захисників на передовій немає однозначного ставлення до ідеї про мобілізацію засуджених. Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко з позивним "Сонечко", поділився власним поглядом на ймовірну мобілізацію засуджених, а також висловив думку про те, які правила мають бути створені для такої мобілізації.

"Насправді, на фронті немає однозначної точки зору щодо цього питання", - акцентував він. Назаренко зауважив, що мобілізація засуджених, в першу чергу, не має асоціюватись з практикою російських окупантів, яку всі пам’ятають по Бахмутському напрямку, "де ми тримали оборону та відбивали атаки найманців "Вагнера", яких вербували по колоніях та тюрмам країни-агресора".

У новому законопроекті Кабміну про мобілізацію пропонують дозволити мобілізацію засуджених за їхнім бажанням. Однак Міністерство юстиції пропонує "радикальніші кроки".

Малюська заявив, що питання не у дозволі служити і не в тому, скільки буде охочих серед засуджених. "Ніхто їх не планує запитувати. Принаймні, така наша позиція. Це обов’язок кожного громадянина – захищати державу", – наголосив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: