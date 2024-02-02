Наголошують на необхідності якнайскорішого ухвалення законопроекту без "розпалювання" нових кіл обговорень.

Законопроект про мобілізацію наразі не встановлює точну кількість людей, які мають бути призвані до війська, оскільки ця цифра залежатиме від реальності. Про це повідомив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що законопроектом передбачено створення того механізму, який дозволить доєднати до війська стільки людей, скільки потрібно.

"Законопроект не створений під якусь певну цифру. І далі цю цифру, як би її зараз не розраховували, буде диктувати реальність відповідних дій з одного боку, і спроможність цього мобілізаційного механізму залучити людей до війська, спроможність держави за певний час певну кількість людей всім забезпечити. Трохи скептично ставлюся власне до уваги до цифр – 500 тисяч чи 400 тисяч нам потрібно. Однаково, це не відбудеться ні в один день, ні в один місяць. І ці цифри будуть постійно корегуватися в залежності від реальності", - сказав Павлюк.

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В Міноборони оцінили норми нового законопроекту

Він вважає, що законопроект, яким внесено на розгляд Верховної Ради, відповідає вимогам часу, визначає ефективний механізм долучення людей до Збройних сил України.

"З обережністю ставлюся до дискусій, які можуть розпалити якісь нові кола обговорень. Йде війна і нам треба якнайшвидше вкосконалити той механізм мобілізації, який існує, щоб ефективніше посилювати Збройні сили. Для нас принципово – якомога швидше оновити механізм мобілізації", - сказав він.

При цьому зазначив, що виділяти якісь норми законопроекту, що вони принципові для ухвалення, а інші ні, означало б, що з самого почтатку в законопроект закладені якісь "непотрібні речі".

"Багато норм пов’язані між собою. Якщо брати одну з найобговорюваніших норм про 36 місяців, після яких людина може звільнитися із ЗСУ, то треба розуміти, що для забезпечення цієї норми потрібно, щоб інші норми були задіяні, бо необхідно забезпечити механізм ротації і одночасно посилити, а не послабити українське військо", - зазначив він.

При цьому наголосив, що необхідно вдосконалити сам процес набору людей для війська. За його словами, в законопроекті багато норм, які цей процес роблять і зручнішим і прозорішим.

Відповідаючи на запитання щодо термінів ухвалення закону, Павлюк зазначив, що для країни було б найкраще, якби цей механізм мобілізації вже було вдосконалено. "Ми розраховуємо, що якнайшвидше буде підтримано законопроект в парламенті і згодом підписано президентом", – додав він.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше йшлося про мобілізацію ще 500 тисяч осіб. Про таку кількість згадували військові на Ставці Головнокомандувача, стверджував президент. У січні в в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News Зеленський сказав, що не побачив поки достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що півмільйона потрібно мобілізувати.

11 січня Кабінет міністрів відкликав на доопрацювання законопроект про мобілізацію, який було внесено до парламенту України 25 грудня 2023 року. Ним передбачалася низка обмежень щодо ухилянтів, а також розширено коло осіб, які можуть бути мобілізовані.

30 січня 2024 року Кабінет міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

Прес-служба Міністерства оборони України повідомила, що в законопроекті визначено термін служби на період воєнного стану; люди з інвалідністю всіх груп - звільнені від військової служби; після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці. Також людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації; не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані, це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП.

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