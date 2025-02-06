Наразі менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, встигли до 4 лютого отримати направлення на ВЛК і почати хоч якісь процедури.

Верховна рада розгляне законопроєкт про продовження ще на три місяці строків проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних. Про це сказав народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу.

Він зазначив, що дуже значна кількість людей відповідної категорії не встигли пройти ВЛК.

"Ми розглядали питання перед тим, як ухвалити рішення про реєстрацію відповідного законопроєкту - про продовження до 5 травня строку проходження військово-лікарської комісії обмежено придатних. Ми на закритих засіданнях комітету розглядали динаміку, статистику, причини (чому не всі пройшли ВЛК). І це такий комплекс причин, як суб'єктивного характеру, такі і об'єктивного", - підкреслив нардеп.

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Веніславський пояснив, що хтось відкладав на останні дні, а потім були черги і фізично люди не встигли пройти комісії. А об'єктивні причини, за його словами, полягають в тому, що не зовсім була належним чином забезпечена "комунікаційна рамка щодо сигналів для тих, хто був визнаний обмежено придатний": яким чином вони мають це робити, чи самі приходити, чи мають отримати повістку. Були також проблеми з організацією роботи ВЛК з точки зору черг загалом і це питання зараз вирішується Міністерством оборони через запровадження електронного способу запису на ВЛК.

"Все це в комплексі привело до того, що менше половини тих громадян, які були визнані обмежено придатними, не те що пройти, а встигли тільки отримати направлення і почати якісь процедури. А реально пройшли (ВЛК) значно менше громадян України. А з точки зору юридичної, невиконання закону – це порушення правил військового обліку і за це передбачена адміністративна відповідальність. Зараз прийнято рішення розглянути законопроєкт, продовжити термін ще на 3 місяці для того, щоб не притягати до відповідальності адміністративної, і щоб всі пройшли комісії і були визнані або придатними, або непридатними до військової служби", - прокоментував Веніславський.

Він переконаний, що на найближчих парламентських засіданнях законопроєкт буде розглянутий та ухвалений.

Проходження ВЛК обмежено придатними

Як писав УНІАН, 4 травня 2024 року в Україні набув чинності закон № 3621, яким було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних громадян. В документі прописано, що такі громадяни мають повторно пройти ВЛК для отримання нового статусу. Зробити це потрібно було протягом 9 місяців, тобто термін сплив 4 лютого 2024 року.

У січні цього року заступниця керівника Офіс президента Ірина Верещук інформувала, що адміністрація глави держави буде пропонувати продовжити термін на проходження ВЛК обмежено придатними громадянами України щонайменше на три місяці.

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