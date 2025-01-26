Офіс президента буде пропонувати продовжити термін на проходження ВЛК обмежено придатними громадянами України щонайменше на три місяці.
Таку заяву зробила заступниця керівника ОП Ірина Верещук в етері телемарафону. Вона зазначила, що більше мільйона людей, ймовірно, не встигнуть пройти ВЛК як обмежено придатні.
Аби збільшити терміни на проходження ВЛК, планують внести зміни до закону 3621-IX, яким раніше скасували термін "обмежено придатний". У документі визначать термін проходження комісії. Також хочуть зробити так, аби Міністерство оборони і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК.
"Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК. У нас їх 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти. І є розрахунок, яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши – щонайменше 3 місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів, без санкцій", – додала Верещук.
Вона акцентувала, що ті люди, яких раніше визнали обмежено придатними, можуть повторно пройти військово-лікарську комісію як за своєю ініціативою, так і отримавши відповідне направлення.
Проходження ВЛК обмежено придатними: це варто знати
4 травня 2024 року в Україні набув чинності закон № 3621, яким було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних громадян.
Тоді законодавці прописали, що такі громадяни мають повторно пройти ВЛК для отримання нового статусу. Зробити це потрібно було протягом 9 місяців – цей термін спливає 4 лютого 2024 року.