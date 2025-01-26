Аби збільшити терміни на проходження комісії, планують внести зміни до закону 3621-IX, яким раніше скасували термін "обмежено придатний".

Офіс президента буде пропонувати продовжити термін на проходження ВЛК обмежено придатними громадянами України щонайменше на три місяці.

Таку заяву зробила заступниця керівника ОП Ірина Верещук в етері телемарафону. Вона зазначила, що більше мільйона людей, ймовірно, не встигнуть пройти ВЛК як обмежено придатні.

Аби збільшити терміни на проходження ВЛК, планують внести зміни до закону 3621-IX, яким раніше скасували термін "обмежено придатний". У документі визначать термін проходження комісії. Також хочуть зробити так, аби Міністерство оборони і ТЦК мали можливість електронного сповіщення громадян України щодо проходження ВЛК.

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"Ми розуміємо, що є певна кількість ВЛК. У нас їх 1036. Є більше мільйона людей, які мають пройти. І є розрахунок, яка пропускна здатність ВЛК. Отже, порахувавши – щонайменше 3 місяці потрібно, аби дати людям ще пройти ВЛК без штрафів, без санкцій", – додала Верещук.

Вона акцентувала, що ті люди, яких раніше визнали обмежено придатними, можуть повторно пройти військово-лікарську комісію як за своєю ініціативою, так і отримавши відповідне направлення.

Проходження ВЛК обмежено придатними: це варто знати

4 травня 2024 року в Україні набув чинності закон № 3621, яким було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних громадян.

Тоді законодавці прописали, що такі громадяни мають повторно пройти ВЛК для отримання нового статусу. Зробити це потрібно було протягом 9 місяців – цей термін спливає 4 лютого 2024 року.

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