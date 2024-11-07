4 травня набув чинності закон № 3621, яким було скасовано статус "обмежено придатний".

Військовозобовʼязані громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", мають повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Зробити це треба до 5 лютого 2025 року, заявив начальник відділення військового обліку Рівненського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бодін.

"4 травня набув чинності закон № 3621, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Цим же законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", – сказав представник ТЦК в коментарі "Суспільному".

Бодін також зауважив, що статус "придатний до військової служби" свідчить про можливість призначення військовозобовʼязаного громадянина на будь-яку посаду в Збройних силах України. Крім того, є українці, "придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти".

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Проте є й інші категорії військовозобовʼязаних громадян. "Тимчасово непридатні" потребують лікування або відпустки. Також існує категорія "непридатні" з переоглядом через 6–12 місяців і "непридатні" з виключенням з військового обліку.

Мобілізація в Україні: останні новини

6 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану в Україні та про продовження строку проведення загальної мобілізації на ще 90 днів – до 7 лютого 2025 року.

Напередодні в Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що в Україні запрацювала гаряча лінія з питань мобілізації та обліку військовозобов'язаних. Туди можна також подати скаргу на роботу ТЦК.

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